Denutrito: bimbo ricoverato

Hanno fame. Talmente tanta che non riescono a rispettare il digiuno che impone loro il Ramadan. Una fame disperata che colpisce i volontari pronti a dare loro assistenza di Imm. Un minorenne, non accompagnato, è stato ricoverato al Noa per una grave forma di denutrizione. Dalla banchina al padiglione B di CarraraFiere un “esercito” formato da sanitari, forze dell’ordine, mediatori e operatori. Ai bambini succhi di frutta e brioche, agli adulti quasi sempre è offerto un piatto di riso. "Nessuna urgenza di casi medici – ha spiegato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi di Medici Senza Frontiere – ma tanti hanno dovuto stare per ore in acqua e altri a bordo hanno storie anche di 4 anni in Libia, e non è una cosa semplice".