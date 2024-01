Denunciato un bullo di 17 anni. Picchiò tre giovani al Cerreto

CARRARA

Denunciato dai carabinieri uno dei giovani che la notte di capodanno picchiò un ragazzo. L’aggressione avvenne a Cerreto Laghi, sull’Appennino Reggiano . Il ragazzo, di appena 17 anni, residente in città, picchiò tre minorenni, senza un apparente motivo. Un episodio di ‘bullismò, come lo definiscono i carabinieri, avvenuto a Cerreto Laghi di Collagna, nel comune di Ventasso, sull’Appennino Reggiano. Un 17enne residente a Carrara è stato denunciato alla procura dei minori di Bologna con l’accusa di lesioni personali.

I fatti risalgono alla notte di capodanno quando tre ragazzini stavano passeggiando in paese e all’improvviso, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si sono imbattuti nella rabbia del 17enne sconosciuto il quale ha sferrato un pugno in faccia a uno del gruppo, facendolo cadere a terra. Gli altri due amici hanno cercato di riportare la calma, ma hanno subito anche loro calci e pugni. Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti, bloccando l’aggressore che aveva cercato di fuggire. Sul posto sono state chiamate anche le ambulanze che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso di Castelnovo Monti. Le vittime sono poi state dimesse con una prognosi di tre giorni ciascuno. Il responsabile, trovato con alcune macchie di sangue sui pantaloni e sulle nocche delle mani, è stato portato in caserma dov’è stato contattato il padre per formalizzare la denuncia.

Inizialmente l’episodio venne archiviato come una delle tante risse al Cerreto fra spezzini e carraresi. Ancora tutto da capire perchè abbiano scatenato una rissa. Ma l’ipotesi più accreditata, stando a una prima ricostruzione dei fatti, è che tutto sia nato da un banale alterco fra un gruppo di spezzini e uno di giovani originari di Carrara.

Teatro della gazzarra, la piazza di Cerreto Laghi dove si erano portati per trascorrere il Capodanno. Il fattaccio intorno all’una di notte quando una pattuglia dei carabinieri di Collagna è dovuta intervenire per sedare una rissa fra giovani. Da lì partirono le indagini per identificare i partecipanti e adesso si è arrivati alla denuncia del minorenne di Carrara che sarebbe il responsabile di lesioni ai danni di altri giovani.