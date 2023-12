Denunciato perché scrive sui muri. Il Collettivo: “Copriva delle svastiche”

Massa, 22 dicembre 2023 – Cancella le svastiche comparse sui muri in centro e finisce denunciato in Questura. Il caso è avvenuto in questi giorni a Massa e a denunciarlo è la Casa Rossa Occupata: "Dario, un nostro compagno, è stato denunciato ieri per aver cancellato le svastiche sui muri del parcheggio dell’ex mercato coperto in centro a Massa. Riteniamo che tutto questo vada ben oltre l’assurdo. È inaccettabile".

Attraverso la pagina Facebook il collettivo Cro ricorda che ormai da alcune settimane sono comparse sui muri del parcheggio dell’ex mercato coperto in centro storico "numerose svastiche, slogan inneggianti al nazismo, fasci littori, insulti sessisti e scritte a favore del sindaco Persiani. Un evento non certo sporadico: Massa infatti da qualche anno è invasa da numerose scritte e adesivi inneggianti al nazifascismo. Proprio Massa, città medaglia d’oro, Massa-Carrara che ha contrastato e vinto il fascismo, che ha subito stragi e violenze e risposto con la rabbia partigiana. Non che ci aspettassimo che le istituzioni premiassero azioni di questo genere, anche se oltre che aberrante per la collettività la comparsa delle svastiche dovrebbe esserlo anche per l’amministrazione. Ma addirittura i nostri solerti amministratori dell’ordine pubblico hanno scelto di punire chi cancella una svastica allo stesso modo di chi la disegna".

E così per aver ‘scritto’ a sua volta sul muro ma per cancellare simboli fascisti e nazisti, "Dario ora rischia tra i 300 euro e i 6 mesi di reclusione. A volto scoperto, senza nascondersi ha cancellato i simboli di odio razziale, di suprematismo bianco e scritte misogine – continua Cro -. Per qualcuno cancellare svastiche è un reato; per noi invece è motivo di orgoglio". Una vicenda che spinge il collettivo a protestare con forza ed è per questo che ha deciso di organizzare un presidio mercoledì 27 dicembre alle 15 in piazza Berlinguer, sopra il mercato coperto invitando tutti a partecipare "per realizzare tutti insieme un murales che copra le svastiche. Denunciateci tutti".