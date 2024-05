Dedicato a Ferri e Forni il 19esimo Memorial ’Città di Carrara’

Un dirigente e un arbitro. Sono dedicati anche a loro, due dei cinque memorial all’interno del trofeo ’Città di Carrara’, la kermesse della noble art, giunta alla 19esima edizione e organizzata dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ sul ring della Dogali (porte girevoli), in calendario nel prossimo fine settimana. Il dirigente è Enrico Ferri (nella foto), quarta edizione del memorial, e Maurizio Forni, nona edizione del memorial. Magistrato, politico e ministro, Ferri è rimasto nel ricordo di molti per i limiti di velocità imposti in autostrada, meno per l’impegno nell’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati (reca la sua firma la circolare del 1989), ma è stato anche vicino al mondo giovanile e dello sport, stabilendo un rapporto di amicizia e collaborazione con la Pugilistica Carrarese. Decenni addietro è stato Ferri a ricevere i vertici della Pugilistica Carrarese al Parlamento Europeo, per poi arrivare ai riconoscimenti del 1992 (stella d’argento Coni), del 1996 (stella d’oro Coni) e del 2002 (onorificenza del parlamento europeo). Per questo impegno venne nominato presidente onorario della ’Bertola’. Grande conoscitore dei regolamenti e spesso presente sul ring di Carrara, Forni è stato invece un arbitro nazionale e internazionale di numerosi campionati del mondo e anche delle olimpiadi di Pechino del 2008.

ma.mu.