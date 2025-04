Deceduto all’ospedale. Centauro in un canale dopo il terribile impatto

Un impatto terrificante, il corpo catapultato in un canale sottostante la strada, la disperata corsa all’ospedale e l’incessante lavoro dei medici – purtroppo vano – per strappare un uomo alla morte. Sequenze di un altro incidente terribile, quelle che a mezz’ora di distanza dal primo incidente avvenuto in autostrada costato la vita al 22enne Andrea Ussi, hanno causato la morte di Fabio Bruschi, 59 anni, residente nel comune di Carrara. Il tragico episodio è avvenuto poco dopo le 13, all’altezza dell’incrocio tra il viale XXV aprile e via Pretura, al confine tra i comuni di Sarzana e Ameglia. Sulla dinamica dell’incidente costata la vita al 50enne sono in corso indagini da parte dei carabinieri della caserma di Ameglia e della Compagnia di Sarzana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Bruschi si trovava in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con un’autovettura condotta da un uomo di mezza età.

Il conducente della moto è stato sbalzato diversi metri lungo la strada, precipitando successivamente nel canale di scolo della strada sottostante. Immediati sono scattati i soccorsi, che ha portato sul posto in pochi minuti le ambulanze della Croce rossa di Ameglia e della pubblica assistenza Humanitas di Romito Magra, oltre all’equipe medico infermieristica Delta2 partita da Sarzana. Le condizioni del cinquantenne di Carrara sono apparse sin da subito molto gravi, dato che nello scontro con l’auto e nel successivo volo avrebbe rimediato diverse fratture a gambe e bacino, oltre a diversi traumi a torace e bracia.

Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco e una del distaccamento dei sommozzatori – essendo giunta come richiesta di intervento per recuperare una persona volata nel canale – partiti della centrale della Spezia. Il centauro è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Nuovo ospedale apuano di Massa. Qui, tuttavia, le condizioni del 59enne di Carrara si sono aggravate: i medici del nosocomio massese hanno rianimato a lungo l’uomo, prima di constatarne purtroppo il decesso. Anche il conducente dell’auto, un uomo di mezza età, è stato soccorso per le ferite riportate nell’incidente e poi trasportato per accertamenti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo.

Matteo Marcello