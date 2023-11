Muore a 62 anni l’ex infermiera Daniela De Angeli

Massa, 3 novembre 2023 – E’ stata una professionista stimata e apprezzata, Daniela De Angeli, ex infermiera di Massa prematuramente scomparsa a soli 62 anni. Un lutto che ha sconvolto la famiglia, la comunità e i colleghi di una vita.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha infatti espresso il suo "cordoglio per la scomparsa all’ospedale Apuane di Massa della stimata e apprezzata ex infermiera, in pensione dal 2020.

Daniela, residente a Massa, se n’è andata in maniera prematura, all’età di soli 62 anni, all’ospedale Apuane". Aveva lavorato prima in Ortopedia a Massa poi dal 2009 al SerD Zona Apuane sede di Massa. Tutti i colleghi, in particolare quelli del SerD, la ricordano con grande affetto per le sue belle doti umane e la sua grande professionalità.

«Siamo tutti vicini ai familiari in questo triste momento - evidenzia il direttore dell’area Dipendenze dell’Asl Maurizio Varese -. Daniela ha lottato con tutte le sue forze contro una terribile malattia. Ho conosciuto in questi anni la sua famiglia e ho visto quanto forte e straordinario era il suo legame con il marito, i figli, e l’adorata nipotina, a cui va tutta la nostra vicinanza".

Daniela De Angeli lascia il marito Stefano, il figlio Matteo, la figlia Monica e l’adorata nipotina di 5 anni. A esprimere il cordoglio alla famiglia sono anche la direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, la direzione del presidio ospedaliero, la Zona Distretto Apuana e tutti gli ex colleghi che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei. Le esequie si terranno domani alle 15, nella chiesa di Romagnano.