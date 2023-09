Dalla Regione 12 milioni per la falda

Dodici milioni di euro per la bonifica unitaria della falda bastano per Sogesid: la società in house del ministero dell’Ambiente ha di fatto firmato l’accordo economico con la Regione Toscana per le attività di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della falda delle aree Sin Sir.

Un atto necessario per poter poi sottoscrivere la convenzione che poi rappresenta il disciplinare delle attività di supporto tecnico correlate alla progettazione esecutiva e alla realizzazione degli interventi. Accordi in regola che ora permettono di andare avanti con la realizzazione delle attività tecniche e specialistiche funzionali alla bonifica in capo a Sogesid: affidamento per appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di pompaggio e trattamento, supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, verifica della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione appalto, validazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità e il collaudo tecnico operativo.