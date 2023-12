Dalla fiaba alla poesia: letture e incontri con gli autori di Tara Editoria

“Libri sotto l’albero“ è l’evento culturale natalizio promosso da Tara Editoria e Comunicazione per ringraziare i suoi autori. Tra il 2022 il 2023 la casa editrice ha pubblicato diversi libri, dalle fiabe alla poesia in dialetto, libri di memoria e didattica., nelle collane Favolando, Dialetto ieri e oggi; Myosotis; Didattica. Gli autori saranno presenti oggi a Palazzo Ducale, dalle 17 in poi, per essere conosciuti e ascoltati. Sarà possibile anche l’acquisto di libri come strenna natalizia. Gli scrittori: Angela Maria Alberti, Fabio Cristiani, Cristina Pegollo, Dino Eschini, Carlo Vignali, Sergio Alessi, Angela Maria Fruzzetti, Loreno Vivoli, Michela Zucchi. Nell’occasione, saranno presentati gli autori e letti alcuni passi delle loro opere. Presenteranno l’incontro Francesca Bianchi e Marco Alberti, accompagnati dal chitarrista Maestro Massimo Montaldi. Le letture sono a cura di Massimo Norti per Laav. Dopo il saluto delle autorità interverranno gli editori Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti. Durante l’incontro sarà presentato per la prima volta il racconto di Michela Zucchi “Quella volta che incontrai Babbo Natale“ mentre lo scrittore Sergio Alessi parlerà in anteprima del suo libro in uscita “I miei pensieri da Natale in poi“.

Ancora sorprese per la poetica serata natalizia con un premio speciale conferito alla scrittrice aullese, Marina Pratici. "Siamo soddisfatti di questo lavoro svolto in poco tempo – osservano gli editori – e ringraziamo tutti gli autori che a noi si sono rivolti per veder pubblicate le loro opere. Tante le richieste pervenute che sono all’esame di valutazione e che, nei tempi necessari, riusciremo a pubblicare. Tra gli obiettivi, c’è quello di valorizzare gli autori locali perché ognuno ha il diritto di liberare il proprio sogno chiuso nel cassetto, quando lo desidera e il lavoro merita". Si annuncia un pomeriggio magico che si concluderà con un aperitivo natalizio offerto da Tara Editoria in un locale del centro. L’evento ha il patrocinio della Provincia, delle associazioni culturali Insieme, Eventi Sul Frigido, Bookrossing Massa, Laav, Feisct. L’ingresso è libero.