Dal trionfo a Londra a ’Ballando’. Elia e Brenda danzano tra i premi

Ballando con le stelle... alla massese. Dopo la qualificazione della coppia composta da Ginevra Mantovani (17 anni) e Francesco Perlamagna (15 anni), della scuola Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani, un altro ballerino massese, Elia Tedesco, sarà in gara nelle qualificazioni di ’Ballando on the road’. In coppia con Brenda Gozzoli, 13 anni, di Donoratico, Elia si esibirà su Rai Uno sabato 26 ottobre alle ore 14. In caso di successo, quindi, la nostra città avrà tre giovanissimi e talentuosi ballerini in lizza nella fortunata trasmissione di Milly Carlucci per contendersi la coppa del torneo di ’Ballando’ riservato ai ballerini e alle scuole di danza di tutta Italia.

Del resto Elia Tedesco e Brenda Gozzoli sono due autentiche promesse del ballo latino americano. Sono reduci, infatti, da un magnifico podio ai campionati italiani assoluti, che gli ha permesso di entrare a far parte di diritto nella Nazionale italiana di ballo, si sono inoltre laureati vice campioni europei al World dance organization (Wdo), che si è tenuto a Vilnius in Lituania, e hanno trionfato alla Junior Rising Star di Blackpool. Recentemente, sempre in Inghilterra, hanno iniziato la nuova stagione sportiva con un risultato molto importante, conquistando il 1° posto all’International Dance Festival di Londra, nella categoria Junior Rising Star, una delle gare più prestigiose al mondo, tenutasi nella magnifica cornice di Gillingham. In una emozionante serata di ballo, Elia e Brenda hanno incantato la giuria e il pubblico.

"È un sogno che si avvera – hanno detto Elia e Brenda dopo la premiazione –. Abbiamo lavorato duramente per arrivare qui e questo premio rappresenta il nostro impegno e la nostra passione per il ballo. Dedichiamo questa vittoria a tutti coloro che ci seguono e supportano, in particolare i nostri insegnanti, le famiglie e gli sponsor Atelier Michelini (per gli abiti di Elia) e Silvia Design (per quelli di Brenda). Un sincero grazie va anche alle nostre scuole per la loro fattiva collaborazione che ci permette di far conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi". Grandi risultati ottenuti con tanti sacrifici e soprattutto tanta passione che supera la distanza che li divide. Elia, 15 anni, massese di adozione, frequenta il 2° anno del Liceo scientifico sportivo Fermi di Massa; Brenda, invece, 13 anni, è in terza media all’Istituto compensivo Borsi di Donoratico. Brenda è figlia d’arte, la mamma è Sara Di Vaira, ex ballerina anche di ’Ballando con le stelle’ e attuale commentatrice della trasmissione.

La coppia Brenda-Elia è nata un anno fa dalla stretta collaborazione di due scuole di ballo, la Latin Way Studios di Massa e la Dance Vision di Donoratico. Dopo le qualificazioni a ’Ballando’, i due ragazzi il mese prossimo saranno ad Assen, in Olanda, per il Campionato del Mondo.

Luca Cecconi