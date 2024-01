Dai vulcani del sistema solare all’osservazione delle stelle

Questa settimanasaranno due gli appuntamenti in programma al planetario ‘Masani’ di via Bassagrande. Una doppia apertura al pubblico per la struttura comunale di Marina a cui segue un calendario già fitto di altri appuntamenti fino al mese di marzo. Si comincia questa sera alle 21.15 con un incontro dal tema ‘I vulcani nel sistema solare’ con la serata che, come di consueto, si svilupperà in tre momenti: una prima parte di lezione teorica, seguita poi dalla simulazione sotto la cupola del planetario in cui sarà possibile ammirare i movimenti del cielo e delle principali costellazioni visibili in questo periodo. Per terminare, meteo permettendo, si proseguirà con l’osservazione diretta all’aperto, grazie anche ai telescopi Gam, dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo in questo periodo. Tema della serata saranno appunto le scoperte sull’attività vulcanica, in forme diverse, su molti corpi del sistema solare, con la rivalutazione di questa attività come ‘produttrice’ di elementi chimici atti alla vita.

Il secondo appuntamento sarà invece domenica 7 gennaio alle 16, per la classica apertura domenicale pomeridiana, particolarmente adatta a famiglie con figli piccoli. Oltre alla parte sotto la cupola, ci sarà la visita ai pannelli del sistema solare in scala, presenti nel giardino della scuola del Paradiso che ospita il planetario stesso. Prevista anche la visione del sole al telescopio, in questo periodo di massima attività solare, con molte macchie presenti sul sole. Tra i prossimi appuntamenti di gennaio al planetario, il 12 gennaio il tema sarà il cielo d’inverno, il 19 gennaio i movimenti della terra e il 26 gennaio focus sulle scoperte e osservazioni del 2022. Preferibile la prenotazione al numero 3331731533 anche con un messaggio, o alla mail [email protected].