Da Torino a Fivizzano per spegnere novanta candeline

Una giornata importante la scorsa domenica per la signora Silvana Fabbri che in occasione del compimento dei suoi 90 anni ha deciso di festeggiare assieme ai suoi familiari in Lunigiana, sua terra d’origine. Da Torino infatti sono giunti anche i figli Nino e Gildo con la sorella Mariuccia e tanti nipoti. Il pranzo si è svolto nel ristorante Casa Giannino, un locale sopra Fivizzano che vanta oltre un secolo di attività. A organizzare nei minimi particolari l’evento Franco Gallini amico di famiglia e “sindaco onorario“ di Ceserano.