Da Sgabeus ripartono le degustazioni d’autore

Riparte il programma di degustazioni allo Sgabeus. Dopo il successo della scorsa edizione, nel locale di Marina su viale Colombo, sarà dato grande spazio a menù dedicati e accompagnati da vini di qualità. L’appuntamento sarà ogni due venerdì, a partire dal prossimo, fino a settembre. Si ricomincia con le degustazioni venerdì 9 alle 20 sulla terrazza dello Sgabeus, con ospite l’azienda Monticello, vermentino Colli di Luni. ‘Apericena con Monticello’ è l’appuntamento dedicato all’azienda agricola Monticello dei fratelli Neri. Come già l’anno scorso, per i partecipanti alla degustazione sarà apposto uno speciale timbro su questo articolo del nostro giornale, in ricordo della serata. Per informazioni e prenotazioni il numero è 0585-786662.