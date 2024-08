Da Montignoso al Teatro Ariston. Anna Cucchi vola al Sanremo rock

Ribalta nazionale per la cantautrice di Montignoso Anna Cucchi, che sarà sul prestigioso palco di Sanremo rock & trend festival il 14 settembre per concorrere nella finale del concorso che avrà luogo al mitico Teatro Ariston.

L’artista apuana, inserita nel progetto “Professione Artista” di Enarmonia Music School, ha staccato il biglietto più prestigioso e raggiunto un importante risultato portando il brano dal titolo “Foto di altri”. Senza dimenticare, inoltre, che con il brano intitolato “Guardami” , assieme ad altri due artisti di EMS – si tratta di Giorgio e Ginevra Martini – partecipa alla compilation nazionale “Giuliettsa love’s Romeo”, diretta dal Maestro Angelo Valsiglio. Sanremo rock & trend festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti del panorama rock – indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, e non solo – e trend, tra pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. Il Sanremo rock & trend festival debuttò al Palarock in diretta sulla prima rete Rai e nel corso degli anni si spostò in altre sedi sanremesi, come il Teatro del Mare e il Palafiori, e perfino in altre città. Dal 2016 la finalissima è definitivamente approdata alla sua sede più naturale, il Teatro Ariston di Sanremo.

Qui giungono ogni anno i migliori rocker da tutte le regioni italiane, selezionati nel corso di 10 mesi attraverso un live tour che tocca i principali live club nazionali. Quest’anno ci sarà anche la montignosina Anna Cucchi. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, confronto, sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, sulle tendenze, le preferenze, gli stati d’animo.