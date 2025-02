Da ’Castagnola rock’ una Tv per la scuola

Grazie a ’Castagnola rock’ è stato donato un televisore di ultima generazione alla scuola di Castagnola di Sotto. L’iniziativa benefica, realizzata la scorsa estate in piazza a Castagnola, ha dato i suoi frutti. "Da due anni portiamo avanti questa iniziativa benefica – spiega il consigliere comunale Daniele Tarantino, uno dei promotori con le associazioni Insieme ed Eventi sul Frigido –. E’ una iniziativa che coinvolge tutta la frazione, e non solo, con l’obiettivo di offrire qualcosa di concreto al territorio. Da sottolineare la partecipazione e il contributo di molte associazioni e dei residenti, tra cui il conduttore dell’evento Alberto Nicolai. Con la prima edizione, è stata aiutata una famiglia in difficoltà. Quest’anno l’attenzione è andata sulla scuola primaria". La tv a 43 pollici è stata consegnata alla presenza di Pierpaolo Poggi e Ciro Mitola, anche loro promotori di ’Castagnola rock’ e sostenitori del progetto di solidarietà. Il dono è stato molto apprezzato per le esigenze didattiche della scuola.