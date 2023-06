Curarsi con piante, erbe e spezie In un libro i consigli di Ilde Piccioli

La botanica come antidoto allo stress e alle cattive abitudini alimentari raccontata dalla dottoressa Ilde Piccioli, farmacista, fitoterapista, esperta di medicina integrata e tra le prime ad occuparsi di nutraceutica. Il volume ‘Spezie, erbe aromatiche e nutraceutici’ edito da ‘Carte Amaranto’ è una preziosa raccolta di consigli su come migliorare lo stile di vita basandosi semplicemente sull’assunzione di determinate essenze, che siano spezie, piante aromatiche, frutta o vegetali.

Il libro scritto da questa ricercatrice e studiosa di piante medicinali, si propone di divulgare i benefici di queste sostanze per la salute, in particolare per combattere malattie attuali come lo stress. Sostanze che grazie al loro sapore gradevole diventano importanti alleati per il benessere del corpo. Nel testo, scritto è accompagnato da monografie delle piante trattate, c’è una descrizione botanica e si spiega come usare correttamente dal punto di vista erboristico, cosmetico e in cucina i prodotti della natura. Nel suo libro Piccioli racconta anche quali sono le eventuali controindicazioni per alcune specie, mentre una parte è interamente dedicata alle ricette tradizionali a base di piante e delle spezie in uso tra le varie culture. Piccioli si è laureata in Farmacia all’università di Pisa, è specializzata in scienze e tecnica delle piante officinali e si è perfezionata in fitoterapia all’università di Siena. È stata docente di formulazioni erboristiche all’università di Pisa, docente di fitoterapia dell’Asl di Massa Carrara, e docente di master in medicina integrativa e piante aromatiche e medicinali nelle università di Firenze e Pisa. Tra le varie tappe professionali ha lavorato anche come fitopreparatrice nel laboratorio erboristico Gayatri di Pontasserchio.