Cuori e palloncini alla Perla contro femminicidi e violenza : "La donna va sempre rispettata"

I commercianti del centro la Perla di Bonascola insieme contro i femminicidi anche in occasione di San Valentino. Un messaggio rivolto alle giovani coppie a tutti gli innamorati. L’invito è quello di riflettere sull’importanza dell’amore, al di là della commercializzazione della festa di San Valentino che come sempre vede una corsa al regalo. L’idea è quella di affiancare alla giornata degli innamorati l’iniziativa di sensibilizzazione che avevano fatto nel mese di novembre, quando assieme al Centro antiviolenza del Comune avevano esposto un drappo e una panchina rossa all’interno del centro commerciale. L’iniziativa si è concretizzata mettendo al centro del grande cuore di palloncini esposto nel bar del centro commerciale la fotografia dell’iniziativa che si è svolta a novembre. In questo modo i commercianti vogliono mandare un messaggio forte e chiaro, e cioè che l’amore deve durare anche oltre il 14 febbraio. "I 5 femminicidi delle ultime settimane devono lasciare un segno – scrivono gli esercenti della Perla –, anzi il rispetto va ricordato proprio nel giorno di San Valentino contrassegnato da cuoricini, doni, bigliettini affettuosi e tanto altro. Vogliamo mandare un segnale per dire basta violenza, servono solo rispetto e amore".

Un appello che i commercianti si augurano colga nel segno e che venga ricevuto dai tanti clienti che ogni giorno frequentano il centro commerciale. L’iniziativa del drappo e della panchina rossa si era svolta nei giorni che precedono il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nell’occasione era stata scattata una foto ricordo con i commercianti, i clienti e tutti coloro che avevano partecipato all’organizzazione dell’iniziativa, la stessa che si trova al centro del cuore di palloncini.