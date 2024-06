Cuochi di mensa. Operai e impiegati

Proposte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 1 VENDITORE Impresa commercio all’ingrosso settore alimentare ricerca Piazzista viaggiatore per consegna e vendita prodotti alimentari freschi a negozi al dettaglio. Il lavoro si svolge dal lunedì al sabato indicativamente dalle 6.30 alle 14.30. Zona di lavoro: prevalentemente Massa, Carrara e Versilia. Tempo indeterminato. Offerta MS-227843

1 CAMERIERE Pizzeria ristorante di Cinquale ricerca un cameriere di sala. Gradita esperienza nella mansione. Richiesto possesso Haccp, gradita attestazione corso sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività è aperta solo la sera. Contratto a tempo determinato indicativamente fino a metà settembre. Offerta MS-227829

IMPIEGATO Per studio consulenza lavoro si ricerca addetto alle paghe con mansioni di compilazione Libri Unici del lavoro, predisposizione e invio modulistica mensile e annuale, certificazioni uniche modello 770, elaborazione cedolini, autoliquidazione inail. Necessario diploma tecnico commerciale o laurea in ambito economico/giuridico oppure un corso di formazione specifico. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-227787

CUOCO DI MENSA Impresa gestione servizi mensa ricerca cuoco: preparazione pasti per agenti di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Massa. E’ richiesto possesso di haccp e patente B. Conoscenza del pacchetto Office. Part time 26 ore settimanali, con possibilità di stabilizzazione. Offerta MS-227746

1 OPERAIO Impresa produzione imballaggi in legno ricerca un operaio addetto alla produzione di casse, legacci e chiusure container. Richiesta esperienza nel tipo di lavoro. Tempo determinato fino a fine anno. Sede Massa. Offerta MS-227715