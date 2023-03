Cronometristi, l’avvocato Paolo Pasquali nella Corte d’Appello

L’avvocato Paolo Pasquali riconfermato nella Corte d’Appello della Federazione Italiana Cronometristi. Pasquali, già cronometrista ufficiale iscritto dell’associazione di Massa Carrara, aveva fatto parte della stessa corte nella quale di recente è stato nominato vicepresidente. Un ruolo di estrema importanza che evidenzia la fiducia riconosciuta al legale carrarese per la serietà e capacità professionale dimostrata nel corso di valutazioni sul comportamento di iscritti alla Federazione italiana cronometristi ricorsi in appello dopo la valutazione della Procura e del Tribunale federale. "Siamo davvero soddisfatti – ha sottolineato Attilio Papini, per 40 anni presidente dei crono apuani – del traguardo di Paolo che consideriamo ancora uno di noi: insieme abbiamo vissuto mollte esperienze sui campi di gara e ne apprezziamo oggi il lavoro di presidente del Panathlon Club Carrara e Massa. Una testimonianza della passione e dedizione sportiva che hanno portato l’Associazione Cronometristi apuana ad essere insignita dal Coni, della Stella d’Oro al Merito Sportivo".