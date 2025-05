Cronisti in classe. Grande emozione ed entusiasmo per i mini giornalisti

Ventitrè classi, 12 istituti, argomenti di attualità a 360 gradi. È il concorso di giornalismo indetto come ogni anno dalla Nazione, ’Cronisti in classe’, che ieri ha visto la cerimonia di premiazione alla presenza degli sponsor in una gremita sala del consiglio del Comune di Massa. Entusiasmo dei ragazzi alle stelle, soddisfazione dei professori, per un format che si ripete per formare i giornalisti e i lettori di domani. Leggere crea indipendenza, è stato detto dalla organizzatrice dell’evento, la giornalista Cristina Lorenzi, e scrivere è una forma di libertà fondamentale per la democrazia.

Le classi 5B Marconi e 3F Staffetti con pagine dedicate alle donne sono state premiate da Margherita Dogliani del Biscottificio Dogliani. Mentre l’Ipm di Pontremoli con il lavoro dedicato a Eleonora Laquidara è stato premiato da Gian Luigi Fondi del Rotary Club, nuovi arrivati nella squadra del campionato. È stata poi la volta della 2F della media Staffetti che ha presentato un articolo sull’istruzione all’interno dell’ospedale, incoronata da Gea Dazzi assessore all’Istruzione del Comune di Carrara, mentre il sindaco del Comune di Massa, Francesco Persiani ha provveduto a laureare la scuola media Malaspina (seguita nel laboratorio di giornalismo dal giornalista Alberto Sacchetti) e il suo articolo di rigenerazione urbana sul ripensamento dell’Ospedale di Massa.

La sindaca di Carrara Serena Arrighi ha pensato alla 2D Carducci che si è occupata negli stessi termini dell’area San Martino ridisegnandola per lo sport e il tempo libero. Il prefetto Guido Aprea ha poi premiato la 3D Carducci che si è occupata di migrazione, tema che lo ha visto impegnato nell’impeccabile accoglienza delle navi di migranti. Enrico Isoppi presidente della Fondazione Crc ha insignito la 4ª della scuola San Filippo Neri che ha presentato un elaborato sul museo Guadagnucci e la scuola Tifoni di Zeri (che però non era presente). La direttrice di Aci, Bianca Abbruzzese ha poi premiato il lavoro su viabilità e sostenibilità presentato dalla 5ª della primaria Le Grazie, premiata anche per la pagina sula bonifica da parte di Anbi dal vicepresidente Andrea Celli.

La 5ª della San Filippo Neri ha invece meritato il plauso per l’elaborato su acqua e sostenibilità di Alessandro Agostinelli dell’Autorità Idrica Toscana. Cispel ha invece premiato la 5ª della Marconi di Caniparola. Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico ha insignito con gadgets e medaglie la 3A e 3B della Don Milani che ha intervistato la provveditrice Marta Castagna e la 2F della Staffetti che si è espressa sul tema dei voti scolastici. Alessandro Baraglia, Sacha Andreoni, Riccardo Parma, Stefano Spadoni di Conad hanno premiato 2E e 3E del Galilei di Casola, 4E e 5B della primaria di Caniparola, 2C della media Galilei di Monzone, 3E Staffetti, 2ª Alighieri di Arpiola, 5ª San Filippo Neri per gli articoli sullo sport come strumento di benessere e di inclusione sociale con buoni acquisto per la scuola.

Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha provveduto a premiare 3E e 3C della Leopardi di Avenza per il tema sulla memoria, la media Malaspina (seguita da Sacchetti) per quello sull’intelligenza artificiale, la 2C Carducci per la riflessione sulla scrittura di un diario, e la 3F della Staffetti. L’amministratore unico del Cermec Lorenzo Porzano, con una ventata di energia, ha insignito la 2G della Staffetti per "la terra intervistata dai giovani", 2A e 2E Leopardi, l’Ipm e la 3ª di Arpiola. Infine i premi della Nazione, assegni consegnati dal giornalista Luca Cecconi alla 2G Staffetti per il sociale, il premio superclick all’Ipm, più votata on line, la miglior vignetta alla 3E Staffetti. Poi il terzo posto alla 3E Casola, per la pagina sul cinema, il secondo alla 4 San Filippo Neri per il giornalismo. Primo posto alla 3G Carducci per la radio realizzata a scuola.