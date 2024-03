Crolla albero in carreggiata. Viabilità in tilt

Il primo a dare l’allarme è stato l’autista di un camion in transito: "Devo recarmi a Casola, via Luscignano - ha detto a un abitante del luogo - ma la strada è bloccata da un grosso albero, non si passa. Devo tornare indietro a Fivizzano, scendere la nazionale e prendere la strada per la Garfagnana e giunto al bivio di Gragnola dirigermi a Casola: come minimo altri 20/25 chilometri di strade di montagna...". Il residente lo ha preceduto a bordo della sua auto, indicandogli una strada alternativa. Ieri il maltempo ha picchiato duro soprattutto in quella parte di Lunigiana, provocando allagamenti nella zona del piano di Soliera e facendo precipitare molte piante che fiancheggiano le provinciali che portano in tante frazioni fra Fivizzano e Casola Lunigiana. Fortunatamente la maggior parte sono cadute ai lati della strada, mentre una appunto sradicata dal vento è precipitata al bivio fra la sp15 e la sp16 fra le borgate di Terenzano e Luscignano bloccando il transito alle auto. Nel tardo pomeriggio di ieri i volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano con il loro presidente Maurizio Pietrini - che conta su una squadra specializzata e attrezzata nel taglio e rimozione di alberi di grosso fusto precipitati sulle strade provinciali e nazionali - sono intervenuti rimuovendo l’ostacolo.

Roberto Oligeri