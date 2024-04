Crociere, Benfatto decisa: "Operatori già informati"

carrara

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore al turismo Lara Benfatto alle parole del consigliere comunale della Lista Ferri, Filippo Mirabella, che nei giorni scorsi era intervenuto sugli approdi delle crociere nel porto di Marina. Mirabella aveva attaccato l’amministrazione sostenendo che "la stagione turistica parte tra una decina di giorni con la Scarlet Lady Virgin Cruise con a bordo 2mila 850 passeggeri, ma dal Comune nessuna comunicazione ufficiale di come sarà gestita l’ospitalità. Inoltre non esiste una cartellonistica ben visibile con le indicazioni per promuovere l’offerta turistica del territorio o un info point turistico della Port authority".

Benfatto rispedisce le accuse al mittente. "L’accoglienza turistica non è qualcosa che si improvvisa, per questo il nostro è un lavoro lungo, quotidiano e, soprattutto, che dura tutto l’anno. In questi mesi abbiamo cercato di affrontare il tema dell’accoglienza, dell’ospitalità e della promozione del territorio da diversi punti di vista: a livello di Area Vasta, di Ambito e in maniera specifica come Comune. Non è un caso che nell’ultimo anno abbiamo visto crescere in maniera importante l’interesse per la nostra città, tanto da richiamare qui importanti media nazionali e internazionali, a cominciare dal New York Times, quanto trasmissioni come ‘Quattro ristoranti’ e ‘Origini’, giusto per citare le più recenti".

"Proprio pochi giorni fa abbiamo inoltre presentato il nuovo brand studiato per Carrara e tante altre iniziative seguiranno a breve – prosegue l’assessore Benfatto –. Questo per dire che a differenza del consigliere Mirabella, noi di turismo ce ne occupiamo ogni giorno e non potremmo farlo se non programmassimo ogni azione con largo anticipo come, per esempio, abbiamo fatto per quanto riguarda le crociere visto che il calendario degli accosti già lo scorso gennaio è stato inoltrato ai commercianti e condiviso con le associazioni di categoria". Benfatto infine risponde a Mirabella sul punto blu di Marina. "Si è deciso di spostarlo di sole poche centinaia di metri per ricollocarlo in una sede dedicata e di proprietà comunale, più accogliente e più funzionale. Non dimentichiamo poi che da diversi mesi è ormai partita l’iniziativa degli info point diffusi, che a oggi coinvolge circa 30 attività".