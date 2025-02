Cresce la “Green Community”. Fotovoltaici all’avanguadia sui tetti di 13 edifici pubblici

lunigiana

La Green Community della Lunigiana prende forma, facendo un altro passo concreto in direzione della sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati approvati due masterplan con i quali alcuni edifici di proprietà pubblica, uno per ogni Comune della Lunigiana facente parte dell’Unione (escluso Pontremoli, in quanto fuori dall’ente), potrà godere di un impianto fotovoltaico di ultima generazione. Tramite i masterplan, sono stati effettuate delle analisi dei profili di consumo su 109 edifici pubblici e individuati alcuni siti di interesse sui quali avviare il progetto: Centro Scolastico Sportivo Salvo d’Acquisto ad Aulla; palestra scolastica a Bagnone; palestra comunale a Casola; impianto sportivo a Comano; palazzetto dello sport a Fivizzano; Istituto comprensivo Bonomi primaria e secondaria a Fosdinovo; scuola materna ed elementare a Licciana Nardi; palazzo del Municipio a Mulazzo; spogliatoi del campo sportivo a Podenzana; scuole e parco fiera a Tresana; palestra comunale a Filattiera; Istituto Baracchini a Villafranca; caserma dei Carabinieri a Zeri.

Ogni nuovo impianto sarà finanziato al 100% dal bando Green Communities e i Comuni lunigianesi si ritroveranno con una grande risorsa totalmente gratuita e relativo risparmio sulle bollette. Uscite, quelle del costo dell’elettricità, che non graveranno più sulle casse comunali ma che, anzi, nei momenti di inattività delle strutture potranno anche trasformarsi in guadagno tramite la vendita dell’energia accumulata. Insomma, un intervento importante che farà bene alla salute del territorio andando ad abbassare l’emissione di Co2, ma anche a far sì che le amministrazioni possano investire il risparmio ottenuto in altri servizi fondamentali alle comunità. Un risultato notevole arrivato su un progetto davvero impegnativo, che ha visto coinvolti gli uffici dell’Unione dei Comuni come leader della Green Community della Lunigiana, e gli uffici degli enti consociati aderenti.

"Sono molto felice che Green Community possa compiere questi ulteriori passi avanti e investimenti partendo da un’idea di territorio che spesso è mancata alla Lunigiana – commenta Matteo Mastrini, assessore con delega al progetto e sindaco di Tresana –. Insieme al presidente Giannetti abbiamo approvato, con il voto favorevole di tutti i sindaci della Lunigiana, due masterplan che daranno un’ulteriore spinta alle attività e al futuro della Green Community".

In questo contesto sono state effettuate anche le diagnosi energetiche, cioè degli studi, sempre su alcuni edifici pubblici selezionati, che hanno portato all’istituzione di un catasto energetico che vada ad individuare le prestazioni energetiche degli edifici e quelli che necessitano di interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi prevedono: sostituzione di caldaie con pompe di calore, cambio degli infissi, rifacimento di manti di copertura, isolamento degli involucri, ecc... Infine, sempre grazie ai masterplan, i Comuni avranno impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui quali avviare, se vorranno, ragionamenti sulla partecipazione a Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili), aprendo così a un’ulteriore possibilità di futuro basato su un contributo sostenibile e innovativo per il territorio e chi lo abita.