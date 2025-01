Costruire la pace, gli esempi al femminile

Il ruolo delle donne per la difesa della Pace, la costruzione di un mondo libero da guerre e la voglia di un futuro migliore. Tutto pronto per domani pomeriggio alle 16,15 alle Stanze del teatro Guglielmi di Massa, dove si svolgerà il primo incontro che il Cif comunale (Centro Italiano Femminile) ha programmato per il ciclo ’Non solo l’8 marzo’.

Saranno ospiti Antonella Mariani, giornalista caporedattrice di Avvenire e Alessandra Morelli, ex delegata Onu per l’Unhcr, oggi impegnata come divulgatrice per i diritti umani e le politiche migratorie.

L’evento sarà presentato da Alessandra Brenzini, Presidente Cif Massa, mentre le interviste saranno condotte da Silvana Cannoni, coordinatrice Laav Massa, Circolo di letture ad alta voce, con letture di Massimo Norti.

L’occasione per affrontare il tema della pace e il ruolo delle donne nella sua costruzione prende lo spunto da ’Donne per la Pace’, voci che hanno cambiato la storia, una serie di interviste a Premi Nobel, attiviste, mediatrici, negoziatrici raccolte da Avvenire.

Alla presenza della coautrice Antonella Mariani si discuterà di un’altra storia possibile testimoniata dalle esperienze di donne che hanno deciso di rispondere alla logica della guerra con il dialogo e l’impegno al posto della violenza e delle armi. Impegno, coraggio e determinazione sono insite nella natura delle donne le quali hanno saputo dare una svolta storica nei luoghi del mondo dove hanno operato.

Un lavoro di costruzione, quello della pace, che vale la pena di portare avanti anche se espone al pericolo di chi vi oppone violenza. La stessa ospite Alessandra Morelli, in missione in Somalia per i rifugiati, è sopravvissuta a un attentato jihadista a Mogadiscio.

Pace, diritti umani, riconoscimento e impegno per l’autodeterminazione delle donne (e non solo) sono tra i temi oggetto del libro e della riflessione che animerà l’incontro: il rispetto per ogni tipo di identità è il primo passo per la conquista di una Pace stabile e duratura.