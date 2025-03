Costituzioni in dono e arte nel giorno dei diritti delle donne

Grande partecipazione per le iniziative del Comune di Aulla nella giornata dei diritti delle Donne. In Sala Tobagi il sindaco Roberto Valettini, accompagnato dalla delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello, dall’assessore Tania Brunetti, dal capogruppo Giovanni Schianchi e dai consiglieri Alessandro Andellini e Andrea Caponi, ha consegnato copia della Costituzione agli oltre cinquantina maggiorenni presenti dopo un lungo intervento ricco di riferimenti e cenni storici che hanno tenuto alta l’attenzione dei presenti. Le celebrazioni sono proseguite con il Concerto delle Maricanti.

Nel pomeriggio, le celebrazioni sono proseguite in Sala delle Muse dove il sindaco Valettini insieme alla delegata alla cultura Tortoriello e alla delegata alla memoria Marina Pratici, hanno presentato la mostra delle pittrici aullesi Cristina Balsotti, Giovanna Brindani, la compianta Catherine Ensor, Lilly Jetti, Luciana Lucchesi, Patrizia Tonelli. L’estemporanea dal titolo “Lo sguardo delle donne” è stata allestita dentro le cellette della ex casa mandamentale della Pretura di Aulla, riaperta per l’occasione e riconsegnata ristrutturata e riqualificata alla comunità aullese. La mostra resterà aperta al pubblico tutti i fine settimana, sabato e domenica, dalle 15,30 fino a sera. Gli spazi verranno poi messi a disposizione anche per altre iniziative culturali su richiesta.