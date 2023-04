Costantino compra Celi E apre agli ebanisti

The Italian Sea Group diventa la proprietaria della prestigiosa falegnameria Celi di Terni. Di ieri la notizia dell’acquisizione della società di maestri ebanisti. "Celi è indubbiamente uno dei più importanti operatori dell’arredo su misura in Italia e nel mondo e le sue competenze trasversali sono una grande opportunità strategica per Tisg – ha detto Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group –. L’organizzazione produttiva di Celi, unita alle nostre capacità e conoscenze commerciali internazionali, offrirà nuove possibilità di solida e sicura crescita al gruppo anche nel mondo dell’edilizia di altissimo livello e dell’hôtellerie di lusso in tutto il globo, da Miami a Dubai.

In aggiunta, la riqualificazione del brand Celi e delle sue aree produttive di Terni darà certamente valore aggiunto al territorio e alla città, coerentemente con i nostri valori di sostenibilità". Con questa acquisizione Tisg vede un’ulteriore crescita delle proprie competenze, in linea con la strategia societaria che da tempo cerca di mantenere all’interno dello stabilimento di Marina la filiera produttiva. Una strategia che permette a Tisg non solo di incrementare il controllo sul timing e sulla qualità delle attività interne, ma anche una gestione dei costi e dei budget a supporto degli utili del gruppo. Le competenze e la capacità produttiva della Celi, combinate con il brand e le attività commerciali di Tisg, daranno alla società l’opportunità di espandere il proprio business anche nell’extra-settore, affacciandosi all’industria dell’edilizia di alta gamma e dell’ospitalità di lusso.

Tisg pianifica di effettuare investimenti volti a raddoppiare la capacità produttiva di Celi già dal 2024. L’acquisizione rappresenta il primo step del nuovo progetto di espansione ‘Tisg new era’, che prevede anche un ulteriore ampliamento degli uffici nell’headquarter di Marina per una superficie di 2mila metri quadrati, con l’obiettivo finale di creare un’innovativa e completa experience del mondo Tisg dedicata agli armatori.

La storia della società Celi inizia a Terni nel 1920, originariamente come azienda di maestri ebanisti, in un laboratorio specializzato in arredamenti per edifici pubblici, istituti religiosi e collegi. A partire dal secondo dopoguerra l’azienda si dedica alla produzione di arredi di lusso, avviando contemporaneamente significative collaborazioni con architetti, ingegneri e designer del panorama internazionale. L’architetto Pierluigi Spadolini si rivolse alla Celi per il Palazzo di Confindustria a Roma, quello di Giustizia a Torino e la Camera di Commercio di Firenze. Renzo Piano ha collaborato con Celi per l’auditorium del Parco della Musica di Roma, e il designer Luigi Sturchio si è rivolto alla stessa azienda per l’hotel Majestic di Roma. Celi grazie alla sua strutturata e cultura ebanistica ha saputo diventare leader nel settore della nautica. È dal 2016 che Celi collabora con The Italian Sea Group.