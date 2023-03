Costantino alza le vele, accordo con Edminston per lo yacht Perini

CARRARA

Siglata una partnership tra The Italian Sea Group e Edminston. L’accordo prevede la promozione e vendita del primo nuovo yacht ‘Perini Navi’ da 47 metri, uno sloop in alluminio dalle alte performance sportive, avvalendosi della comprovata esperienza nel mondo della vela di Bruce Brakenhoff, direttore della sede Edmiston di Newport, Rhode Island e fino al 2020 presidente di Perini Navi Usa.

"Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro gruppo – ha commentato il Ceo Giovanni Costantino – il mercato americano e non solo, si sta mostrando particolarmente sensibile versi i nostri yacht a vela, e l’esperienza e competenze di Edmiston unite alla nostra consolidata reputazione in termini di design, qualità e innovazione, rafforzeranno la nostra attuale strategia di espansione commerciale". Il piano di espansione commerciale internazionale di The Italian Sea Group prevede una significativa crescita organica e nuove importanti partnership commerciali. Già avviata nel 2022, la strategia ha visto l’apertura negli Stati Uniti del primo flagship store a East Hampton, Long Island, zona di riferimento per la nautica della costa orientale americana, consolidata dalla consegna del primo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 a Miami. Prosegue inoltre la costruzione di una capillare struttura di vendita nelle zone asiatiche e dell’area del golfo arabico tramite significative collaborazioni con i principali broker della nautica di riferimento. "Siamo onorati di avere l’opportunità di collaborare con The Italian Sea Group – ha commentato Bruce Brakenhoff, direttore della sede Edmiston di Newport, Rhode Island - e non vediamo l’ora di mettere a disposizione la nostra comprovata esperienza e profonda conoscenza di Perini Navi per espandere il nostro prolifico track record di vendite di questo brand".