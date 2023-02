Cosimo Ferri attacca sull’ospedale "Il sindaco è contento? Beato lui"

Nuove polemiche, dopo l’intervento del Comitato Difesa della Salute, sul futuro dell’ospedale di Fivizzano. Ora a parlare è Cosimo Maria Ferri: "Chi amministra un Comune ha il dovere di difendere i propri cittadini, anche chi non ti ha votato - afferma in una nota - e la battaglia per garantire un rianimatore anestesista a Fivizzano sulle 24 h, portata avanti dal Comitato, è giusta. E’ da qui che si deve partire per rendere credibile la politica regionale. Giani, Bezzini e Bugliani: dove siete? Volete fornire una risposta chiara? Da anni, il Comitato chiede risposte e la politica, alle ultime regionali, era d’accordo nell’attivare, per 24 ore, un rianimatore anestesista. Nessuno ha detto “non serve, non si può fare, sarà difficile“. Da allora cosa è cambiato? Chiediamo coerenza e rispetto - sottolinea Ferri- per un territorio da parte di chi governa ed è stato eletto in questa provincia. Nel leggere l’intervista del sindaco Giannetti,la sanità a Fivizzano ha ricevuto risorse dalla Regione, e tutto è bene. Lui è contento? I fivizzanesi, non lo sono. Giannetti, parla da uomo di partito e non da sindaco? Io sto con il Comitato che ha mille ragioni. Partecipai nel 2020 a un consiglio comunale permanente a Fivizzano e ricordo tanti temi di confronto ma siamo fermi ad allora non è stato fatto nessun passo in avanti ,anzi le criticità sono aumentate".