"Cosa vuol dire oggi il lavoro di autista"

Il suo compagno è un autista di autobus. E’ un bel lavoro?

"50 e50 perché da una parte è bellissimo essere a servizio della comunità, aiutare la gente, vedere come crescono i bambini e diventare amico di molte persone. Ma negli anni è diventato un po’ meno bello perché i ragazzi hanno cambiato comportamento… Adesso socializzano poco, non sono sempre rispettosi nei confronti degli altri".

Secondo lei gli autobus sono ecosostenibili?

"Sì perché le persone che lo usano non devono usare la macchina e così facendo evitano gli incidenti e creano meno inquinamento, anche acustico".

Come dovrebbe essere il suo autobus ideale?

"Mi piacerebbe aggiungere musica di sottofondo, servizio di bevande gratis, postazioni per lavorare col Pc e pareti con dentro dei libri. Mi piacerebbe vedere l’autobus come una zona di relax e un luogo confortevole per lunghi viaggi. Vorrei anche qualcosa per le stazioni d’attesa: la possibilità di ripararsi sempre, indipendentemente dal meteo, stazioni localizzate, per esempio al mare capanne di paglia, sedute per gli anziani o i disabili e un tabellone elettronico di partenze, arrivi e il meteo del luogo dove ci si sta dirigendo".