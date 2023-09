Cosa fare da grande. Orientamento alla Imm

CARRARA

Il ‘Salone dello Studente’ per combattere la dispersione scolastica sbarca a CarraraFiere. Oggi e domani si terrà l’evento di orientamento organizzato da Campus Editori e dalla Camera di Commercio della Toscana nord ovest con l’obiettivo è agevolare la transizione scuola - lavoro. Un dialogo sempre più necessario, come dimostrano i dati, che segnalano come la carenza di lavoratori rappresenti un motivo di preoccupazione per le imprese. Nel 2022 le aziende apuane dei servizi e dell’industria, con un programma di quasi 14mila assunzioni, hanno dichiarato, nel 40% dei casi, di aver incontrato difficoltà nel reperire figure adeguate. Per questo il complesso fieristico di via Maestri del Marmo apre le sue porte per la prima edizione dedicata non solo agli studenti delle scuole superiori, ma anche ai ragazzi e alle ragazze della scuola media.

"In questo contesto il Salone dello Studente di Carrara rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto - spiega Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest -. Con questa iniziativa grazie al nostro Istituto di studi e ricerche, presenteremo ai ragazzi un elemento imprescindibile dal quale partire: il quadro dei fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio". Andrà così in scena un percorso orientativo dalla scuola media al lavoro, con la sinergia della secondaria, nei suoi due livelli, del mondo della formazione terziaria e del mercato del lavoro con un doppio binario: orientamento post scuola media e post diploma. Il percorso intende contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e fornire un supporto a studenti, genitori e insegnanti nella delicata fase d’individuazione della scuola superiore di secondo grado e dall’altro nella scelta dei possibili percorsi dopo la maturità. Nel Padiglione D saranno presenti università, accademie, scuole di alta formazione, ITS Academy, associazioni e istituzioni e aziende. Il Salone sarà l’agorà del dialogo e del confronto, uno spazio in cui verranno approfondite le opportunità di studio a livello regionale e nazionale. Tra queste, Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze, Università per Stranieri di Siena, Accademia Italiana Arte – Moda -Design di Firenze, Centro per l’impiego Regione Toscana, Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Pisa, The Sign Academy e altri atenei e istituti formativi da tutta Italia. Infine il salone studenti e genitori potranno accedere a sportelli di ascolto, colloqui individuali con un pool di psicologi e counselor per un confronto personale con un esperto.