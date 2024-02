"Corteo di Carnevale a Pontremoli: maschere e carri tornano a colorare le strade dopo il rinvio"

Dopo il rinvio a causa delle cattive condizioni meteorologiche, finalmente le maschere possono tornare a invadere le strade di Pontremoli.

Si svolge infatti oggi – era in programma per sabato scorso – il corteo di carnevale ed ecco nel dettaglio il programma. Alle 14.30 è prevista la partenza della sfilata delle maschere e dei carri da Piazza della Repubblica con arrivo in piazza Italia. Allo spettacolo di bolle giganti e giochi gonfiabili, si unirò il corteo del Centro Giovanile di Pontremoli. Quest’anno la Pro loco oltre ad offrire la merenda e un premio per il carro più bello attribuirà un premio rispettivamente al gruppo di persone e al gruppo famigliare più originali. Le merende lungo il percorso della sfilata saranno offerte dai commercianti del Bambarone e dal Bar Liberty.