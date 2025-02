Corso per carrozzieri e meccanici

Un corso gratuito per riparazione di veicoli e autoarticolati. Le iscrizioni al corso, organizzato da Formatica Scarl e finanzianto da Regione Toscana, sono già aperte e chiuderanno il 26 febbraio. Si tratta di un corso per maggiorenni disoccupati o inattivi che prevede 900 ore di svolgimento tra teoria, pratica e momenti di stage in azienda. Il corso si terrà all’autocarrozzeria autonoleggio ‘Primula’ in Corso Carlo Rosselli 29. L’inizio delle lezioni è previsto per marzo 2025 e il percorso si concluderà a novembre. Al termine i partecipanti conseguiranno qualifica professionale di livello 3 EQF, che consentirà di operare nel settore manutenzione e riparazione di veicoli a motore. Per accedere è necessario essere disoccupati o inattivi in possesso di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale, o aver compiuto il diciottesimo anno di età. Per i cittadini non comunitari è richiesto un regolare permesso e conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2. Previsto un rimborso per ciascun allievo pari a 3.50 euro orari fino a un massimo di 250 euro. Ogni corsista avrà diritto a buoni pasto o rimborsi per il vitto, più un sostegno economico per lo spostamento dall’abitazione alla sede. Iscrizione su https://formatica.it/corsi/ripauto/. Formatica è contattabile via mail a [email protected]. Le domande alla mail [email protected]