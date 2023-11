Corso di studi per servizi culturali. Percorso dedicato al cambiamento e alla trasformazione digitale

Un nuovo corso di studi arriva col prossimo anno scolastico all’Istituto Pacinotti Belmesseri di Pontremoli. Una sorta di Dams in miniatura: “Servizi culturali e per lo spettacolo“. Lo annuncia la preside Lucia Baracchini: "Per essere in linea con le grandi trasformazioni abbiamo chiesto e ottenuto l’avvio di un nuovo corso professionale alla sede di Pontremoli, finalizzato al tema dell’immagine, della fotografia, della comunicazione, dell’intrattenimento, dello spettacolo e della cultura".

La società dell’immagine richiede sempre di più una forte formazione in questo percorso.Il mondo del lavoro sarà sempre di più aperto a innovazioni in questo settore e il Pacinotti Belmesseri intende essere pronto davanti al cambiamento. "Il nostro istituto - aggiunge la dirigente - ha potuto godere di numerosi vantaggi, sia all’interno di progetti Pon che Pnrr, grazie ai quali ha dato avvio alla trasformazione digitale". Una delle scelte cardine è stata quella di investire sull’acquisto di droni con diverse caratteristiche e con diverse finalità i quali, unitamente ai software che abbiamo scelto, saranno una garanzia di formazione in tanti campi diversi, da rilievi di ogni tipo a fotogrammetria, competenze che vedono grande interesse in diversi ambiti lavorativi". L’IS Pacinotti Belmesseri presenta subito le proposte per l’anno scolastico 2024-25. Nel corso di un incontro fissato per domani si terrà la prima edizione di “Scuola aperta“ dalle 15 alle 17 nelle diverse sedi, momenti nei quali alunni e genitori potranno conoscere le iniziative didattiche riservate agli studenti. Opportunità di istruzione, educazione, crescita, maturazione e formazione, sempre con un occhio rivolto alle tante variabili che accompagnano questo delicato momento storico.

"Desideriamo che ogni nostro studente possa sentirsi accolto e curato, riconosciuto e supportato - prosegue la preside -. Siamo convinti che la cura della persona possa fare la differenza e offrire le basi sia per la prosecuzione degli studi, in ambito universitario e Ifts, ma anche crescere quella consapevolezza lavorativa che potrà fare la differenza. Per fare questo ci diamo obiettivi costanti di attenzione e dialogo, di interventi con azioni di supporto, se opportune, con incontri e momenti di confronto per far sì che la scuola sia effettivamente occasione di crescita". Alla luce di questi obiettivi l’istituto Pacinotti Belmesseri invita i genitori nelle sedi di Bagnone, Fivizzano, Pontremoli e Villafranca a partire da domani per vedere i processi di rinnovamento e digitalizzazione che la scuola sta portando avanti, unitamente a tanto impegno per una didattica sempre più orientativa ed inclusiva. I corsi del Pacinotti Belmesseri sono Mat e Alberghiero (Bagnone), Agrario, Mat, Servizi sociosanitari e Relazioni internazionali marketing (Fivizzano), Odontotecnico, Amministrazione finanza marketing, Turismo, Servizi culturali e per lo spettacolo, Costruzione ambiente e territorio, Sistemi informativi aziendali (Pontremoli), Grafico (Villafranca).

Natalino Benacci