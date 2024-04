Corso di inglese, boom di presenze

A un paio di mesi dall’inizio delle lezioni, il corso di lingua inglese a livello gratuito, organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso di Tendola nella propria sede ,che s’avvale anche di insegnanti madrelingua, registra la presenza costante ed assidua di 20 persone che non sono mai stati assenti una sola volta,tanto è il loro interesse teso ad apprendere questa lingua d’importanza fondamentale ai giorni nostri.

"Sì, siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo le cose-afferma Mario Mariani presidente della SMS-inoltre abbiamo pure avviato un corso ad indirizzo musicale,con specializzazione su chitarra; anche questo corso vede le adesioni in crescita ,tanto chè al momento abbiamo già superato la ventina di partecipanti. Per quanto riguarda le lezioni d’inglese, dobbiamo ringraziare le insegnanti Elisabeth, Rosy ed Alessandra, ed a breve verrà a dar loro sostegno anche Sarah, signora inglese che da tempo frequenta Fosdinovo. Il nostro intento, è quello attraverso la socialità e l’opportunità d’avere sia dei locali idonei, quanto soprattutto insegnanti che mettano a disposizione il loro tempo; tutto questo per cogliere l’opportunità-termina Mariani- di avere vicino casa , noi che viviamo nelle borgate dell’interno, lontani dai servizi, la possibilità d’apprendere o perfezionare una lingua straniera. E farlo in maniera assolutamente gratuita.

Roberto Oligeri