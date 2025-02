Corsi sugli elementi di primo soccorso e sull’uso del defibrillatore

Un corso sugli elementi di primo soccorso e disostruzione pediatrica ed un altro volto al conseguimento dell’abilitazione all’uso del Dae (defibrillatore semiautomatico esterno). È il nuovo progetto dell’Associazione For-You, organizzato nella sede di via Pradaccio in collaborazione con la sezione di Forte dei Marmi della Società nazionale salvamento con il patrocinio del Comune di Massa e rivolto a tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Il primo corso, incentrato sugli elementi di primo soccorso e disostruzione pediatrica, si terrà sabato 1 marzo dalle 15 alle 18 e ha in programma un’ora di teoria e due di pratica, al termine delle quali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato. Il secondo è invece fissato per sabato 15 marzo e avrà la durata di cinque ore (dalle 15 alle 20), con una prima parte teorica di un’ora e una seconda, di quattro ore, in cui i partecipanti saranno addestrati a gruppi dagli insegnanti. Infine avrà luogo il test di valutazione pratica che, se superato, permetterà di conseguire l’abilitazione all’uso del Dae della durata di 24 mesi.

I docenti saranno la dottoressa in Scienze Infermieristiche Anna Angeloni, dipendente del servizio di primo soccorso pediatrico dell’Ospedale Versilia, e gli istruttori Blsd del Centro Provider dell’associazione. Entrambi i corsi sono completamente gratuiti e ci si può iscrivere scannerizzando il Qr code presente sulla locandina dell’evento pubblicata anche sulla pagina Facebook ‘Associazione For-You Aps’.