Corsi gratuiti di formazione per gli adulti

Quali corsi interessano agli adulti? La Rete Documentaria della Provincia di Massa-Carrara Re.Pro.Bi ha preparato un questionario per l’attivazione di corsi gratuiti di formazione, che rientra nel percorso Fse+Adulti In-Formati - Progetti di educazione degli adulti nelle biblioteche e negli archivi. Lo scopo del questionario è di comprendere il fabbisogno formativo nel territorio provinciale per migliorare il proprio livello di conoscenza. Verranno poi attivati corsi di formazione per adulti, che andranno a soddisfare le necessità evidenziate dai questionari.

La scelta dei corsi sarà molto varia: dalla conoscenza di nuove lingue, all’alfabetizzazione informatica, ambiente e salute, sicurezza dei dati e tutela dei rischi del web, fino alla fotografia o cosa siano e come si utilizzino gli archivi digitali. Per compilare il questionario, che si trova online all’indirizzo https://reprobi.erasmo.it/questionario/, bisogna essere maggiorenni. E’ anonimo e deve essere fatto entro il 24 aprile.