Corse saltate ai monti: "Scrivo a Provincia e At"

Continue corse saltate del trasporto pubblico locale, disagi senza fine per anziani e persone che vivono ai paesi a monte. Una situazione ormai diventata insostenibile, con chi deve fare i conti con l’incertezza di avere un servizio in maniera quotidiana e che non sa se potrà tornare a casa con il mezzo che prende poche ore prima. A segnalare il disagio, questa volta, non sono semplici fruitori dei mezzi pubblici, ma l’assessore del Comune di Massa Alice Rossetti che, stanca di sapere che ci sono persone alle prese corse saltate e mezzi che ritardano, ha deciso di prendere di petto la situazione e trovare una soluzione immediata.

"Ho ricevuto una segnalazione di un’anziana di 78 anni – racconta l’assessora – che è rimasta a piedi a Massa, dopo esser arrivata in città da Bergiola maggiore. La donna è stata costretta a prendere un taxi per tornare a casa. Vi sembra una cosa normale? Il problema che ha riscontrato questa persona è evidente anche in tutti gli altri paesi a monte, le continue corse saltate. Ci sono altri cittadini che nel corso di queste settimane hanno segnalato continuamente disservizi nei mezzi pubblici. Da quanto mi è stato detto, il problema è scaturito dal fatto che gli autisti si rifiutano di salire sugli autobus perché non c’è aria condizionata. I lavoratori hanno le loro ragioni, e autolinee riferisce che verranno acquistati autobus adeguati per ottobre. Noi continuiamo a raccogliere segnalazioni, poi le girerò ad At e Provincia".

"Non è più sopportabile – prosegue l’assessora – che la città di Massa non abbia un parco mezzi nuovo e adeguato a differenza delle altre città toscane. La provincia poi deve sciogliere il nodo del lotto debole che porterà nuovi chilometri e nuovi mezzi. Intanto invito i cittadini a chiedere il rimborso nel caso in cui la corsa venga cancellata. Scrivete inoltre a [email protected] per far sapere loro i vostri disagi. Da parte mia scriverò ufficialmente ai due enti – conclude – per capire cosa intendano fare per risolvere il problema". Anche nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni di fruitori dei mezzi pubblici alle prese con le continue corse saltate e questo dimostra come la città sia alle prese con un problema che stona anche sotto l’aspetto della sostenibilità dei trasporti.