Corrilunigiana in lutto. Addio a storico podista

Cordoglio per la morte di Mario Paglionico (nella foto), storico podista del circuito amatoriale interregionale Corrilunigiana. Si è spento ieri a 84 anni dopo una lunga convalescenza seguita alla rottura del femore. I fratelli Codeluppi, Massimo, Enzo e Nicoletta, lo ricordano con queste parole: "La grande famiglia del Corrilunigiana piange Mario. È stato una persona molto importante all’interno della nostra organizzazione. Delle 50 Ciamptade organizzate da nostro babbo Franco, forse ha partecipato a tutte 50". A parte l’ultima, alla quale Mario aveva comunque aderito in forma non competitiva, perché dal Covid non si era mai ben ripreso fisicamente. "Di lui ho ricordi bellissimi – dice Massimo – Appena poteva, Mario ci seguiva ed era sempre tra i primi ad arrivare sul campo di gara, con la sua dolcezza e la sua gentilezza".

Un legame storico con la famiglia che risale all’amicizia con Franco Codeluppi organizzatore, nel lontano 1973, della prima edizione della Ciamptada Aullese che poi Franco stesso ebbe l’intuizione di raggruppare in un unico circuito con le gare che ogni anno si svolgevano nel territorio limitrofo alla Lunigiana. "Mario si è sempre dimostrato una persona affettuosa. Nel Corrilunigiana trovava la sua forza: fino all’ultimo, finché ha potuto, è rimasto con noi, in tutte le varie manifestazioni". Negli ultimi 11 anni, dopo la scomparsa di Franco, i figli hanno proseguito la tradizione paterna ricordandone e onorandone la memoria, in ciò supportati sempre dall’amico Mario: "Con nostro padre aveva un rapporto speciale e non è mai mancato alla santa messa che tutti gli anni viene celebrata il 7 luglio in suo ricordo. Mario è stato un punto di riferimento per la nostra famiglia". Negli ultimi anni, l’anziano ma coriaceo podista si era molto dedicato a trasmettere la passione sportiva alle sue due nipotine. Mario ha operato nella Marina militare fino alla sua pensione, ha sempre esercitato la sua attività di podista all’interno della società sportiva Atletica Arci Favaro mantenendo fino all’ultimo fede ai suoi impegni con la società.

"Il Corrilunigiana perde un amico e un grande sportivo. Ci stringiamo con affetto alla figlia, alle nipoti, a tutta la famiglia con un grosso abbraccio e le nostre più sentite condoglianze. Mario sarai sempre nei nostri cuori". I funerali saranno celebrati oggi alle 14 nella chiesa di San Francesco a Fossitermi.

Michela Carlotti