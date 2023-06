Coppia di Montignoso vince 45mila euro "Li useremo per i nostri figli e per il b&b"

Hanno vinto 45mila euro al “gioco dei pacchi“, Affari tuoi, il popolare format di RaiUno dove ciascun concorrente rappresenta una regione d’Italia. La coppia che ieri sera si è portata via la bella somma, accettando a quattro pacchi dalla fine l’offerta del ’dottore’, era formata da Claudia e Riccardo, di Montignoso. In questa avventura televisiva la sorte aveva assegnato loro il pacco numero 9. I due concorrenti, che sono genitori di Federico e Filippo di 11 e 5 anni e zii di Edoardo, hanno iniziato la partita tra alti e bassi. Hanno aperto subito il pacco da 75mila euro, poi hanno aperto molti pacchi blu fino a quando hanno visto sfumare quello da 300mila. Così sono iniziate le ’offerte’ del Dottore, che i due hanno rifiutato fino ad arrivare a quattro ’scatole’ numerate dalla fine del gioco. Quando mancavano i pacchi ’big’ da 100mila e 200mila euro – gli altri due erano dei ’blu’ da pochi spiccioli – è arrivata l’offerta che li ha fatti capitolare. "I soldi sono importanti e vanno saputi apprezzare, utilizzeremo questa somma per sistemare il nostro bed&breakfast e per fare dei regali ai nostri figliFederico e Filippo così come anche a Edoardo", ha raccontato Claudia poco prima di recitare la formula canonica ’accetto l’offerta del Dottore’ che ha posto fine alla loro maratona televisiva. Hanno finito di aprire i restanti pacchi, trovando subito sia i 100mila che i 200mila euro. La scelta di fermarsi si è rivelata quella giusta: dentro al loro pacco c’erano 75 euro.

Irene Carlotta Cicora