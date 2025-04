Coppa Play di Matematica. La Taliercio sale sul podio

La squadra di matematica della Taliercio è salita nuovamente sul podio. L’occasione è stata la prima edizione della Coppa Play, che si è svolta nei giorni scorsi a Bologna: una competizione a squadre organizzata dall’associazione Kangourou. La principale novità introdotta con questa Coppa è stata la presenza degli adulti in squadra. Il gruppo della Taliercio era composto da quattro studenti e cinque senior, scelti tra docenti e genitori dell’istituto. La competizione prevedeva un totale di diciotto quesiti da risolvere in un’ora, i primi nove destinati ai ragazzi, mentre gli altri nove agli adulti. La gara è stata molto impegnativa soprattutto perché non consentiva il confronto tra i due gruppi, che stavano gareggiando in punti diversi del padiglione della fiera di Bologna. L’impegno costante di studenti e studentesse della Taliercio durante l’anno scolastico è stato affiancato da quello degli adulti, che hanno deciso di mettere alla prova le proprie abilità, collaborando e mettendosi in gioco in una competizione a squadre.

La partecipazione di questi ultimi è stata così numerosa, da poter schierare due formazioni. Dopo la prima gara disputata al mattino, che ha visto alternarsi le prime cinque squadre nelle posizioni di comando, la prima squadra della Taliercio si è classificata al quarto posto. La seconda posizione è stata raggiunta al termine di una avvincente rimonta nella seconda gara pomeridiana, contraddistinta da un’ottima strategia e soprattutto dall’accuratezza delle risposte. I ragazzi con il pallino della matematica sono arrivati dietro solo all’Associazione ‘Mentecomportamento’ di Padova. Una menzione di nota anche alla seconda squadra che ha ottenuto un ottimo settimo posto sulle quindici squadre partecipanti. E adesso ci si prepara per la finale nazionale di Kangourou di Cervia.