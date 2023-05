Convegno sui disturbi alimentari con gli esperti Quattro sessioni per conoscere le patologie

L’incubo dei disturbi del comportamento alimentare diventa un caso sociale. Quando il peso diventa un’ossessione anche nella pre-adolescenza, significa che c’è una malessere dell’anima che va curato. I disturbi riguardano fasce sempre più ampie di popolazione, l’età di esordio si è abbassata e sono presenti patologie maschili che erano invece abbastanza rare in passato.

Sono patologie severe e complesse che hanno bisogno di un approccio multidisciplinare in cui venga organizzato un trattamento a 360 gradi, che è l’unica garanzia di efficacia del trattamento. Dal 2018 è attivo a Pontremoli il Residence Cabrini Dca, struttura specializzata nel trattamento multidisciplinare dei disturbi alimentari, scelto dalla Regione Toscana per offrire risposte assistenziali specializzate a chi soffre di patologie come la bulimia e l’anoressia. Al Teatro Cabrini domani e sabato a partire dalle 9 e nel pomeriggio dalle 15, si svolge il sesto convegno nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (Siridap) dal titolo "Corpi in cerca d’autore", disregolazione emotiva, autolesionismo, disforia di genere nei disturbi dell’alimentazione e nutrizione.

Quattro sessioni in due giorni con 35 relatori incentrate su due temi di grande attualità non solo per i genitori, ma anche per insegnanti, educatori, formatori, psicologi, pedagogisti e per tutte quelle professionalità che hanno ogni giorno a che fare con le fasce di età più delicate e a rischio. Quattro aree tematiche saranno affrontate dagli specialisti: la disregolazione emotiva nei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, i disturbi infantili e adolescenziali, l’urgenza metabolica e psichiatrica, la prevenzione.

N.B.