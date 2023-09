Convegno Cgil: "La via maestra" a Marina di Massa per la manifestazione del 7 ottobre a Roma

Sabato prossimo, 30 settembre alle 17.30 al Centro Congressi di Marina di Massa, sopra le poste, fa tappa "La via maestra – Insieme per la Costituzione", iniziativa della Cgil in vista della grande manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma per il lavoro e contro la precarietà. L’evento apuano sarà introdotto e coordinato da Nicola Del Vecchio, segretario provinciale Cgil. Interverranno: Dario Danti, segretario regionale Sinistra italiana, Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, Riccardo Ricciardi, vice presidente nazionale Movimento 5 Stelle, e Rossano Rossi, della segreteria generale della Cgil Toscana. Alla manifestazione del 7 ottobre a Roma hanno aderito fino ad oggi oltre 200 realtà locali e nazionali. "Come Camera del lavoro – aveva annunciato il segretario Cgil Del Vecchio – abbiamo predisposto un treno speciale e svariati pullman per favorire la massima partecipazione".