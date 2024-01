Controlli per la città sicura. Servizi ad alto impatto delle forze di polizia

Controlli dai monti al mare della Polizia di Stato sul territorio. Nel corso deicontrolli di un solo giorno sono state 234 le persone identificate e 131 i veicoli controllati. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia decisa in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea, e attuati con ordinanza del questore Santi Allegra, nella serata di giovedì 11 gennaio è stato realizzato un servizio straordinario ad “Alto Impatto” nel territorio comunale, volto principalmente a prevenire e contrastare i reati di micro-criminalitá e il deprecabile fenomeno dei furti in abitazione, con lo specifico obiettivo di garantire sempre maggior sicurezza ai cittadini.

Nel corso del servizio interforze, che ha visto la partecipazione di pattuglie della polizia di Stato in forza alla questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Toscana, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Volanti del Commissariato di Carrara, si è proceduto all’identificazione di 234 persone ed al controllo di 131 veicoli. Uno dei conducenti è stato sanzionato per guida senza patente. Anche a seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, l’attività di capillare controllo del territorio ha interessato non solo il centro cittadino, le zone interessate dalla movida, ma in modo particolare le zone più periferiche della città, quali Fossone, Monteverde e Fossola, ove le abitazioni rimangono maggiormente isolate, allo scopo di garantire un’efficace prevenzione dei reati di tipo predatorio. Da segnalare che dalle forze dell’ordine è emerso che negli ultimi tre mesi sono state 7 le denunce per furti nele abitazioni, a scongiurare l’allarme alzato da alcune forze politiche sulla sicurezza del territorio.

I servizi ad “Alto Impatto” proseguiranno, ad integrazione della attività di controllo e di monitoraggio dell’intera area comunale, nelle zone montane, nel centro storico e in quelle del litorale, svolta dalle Volanti della Questura e del Commissariato di Carrara, con l’intento di fornire il territorio di un presidio di sicurezza “rinforzato” al servizio dei cittadini.