Controlli e prevenzione: identificati 46 soggetti pregiudicati

Sono 46 i soggetti gravati da precedenti penali identificati durante i servizi di controllo straordinario del territorio ad ‘alto impatto’, voluti dal Comitato provinciale di ordine e sicurezza presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposti dal questore Santi Allegra. Un totale di 117 persone controllate di cui 30 extracomunitari. La scorsa settimana le volanti della questura e del commissariato, unitamente a carabinieri, Guardia di finanza, polizia municipale e Reparto prevenzione crimine Toscana della polizia di Stato di Firenze hanno scandagliato Avenza effettuando specifiche azioni di contrasto in predefinite aree dell’ambito cittadino, per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, illegalità e degrado urbano. Sono state effettuate attività di pattugliamento al fine di prevenire azioni delittuose ai danni di stabilimenti industriali e aziende commerciali e abitazioni, in particolare in piazza Menconi, piazza Inglostad, Fossone, Bonascola e le prossimità della stazione ferroviaria di Avenza. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli operatori hanno controllato anche 70 veicoli elevando tre multe. È stato anche controllato un esercizio pubblico del centro cittadino con 9 avventori, di cui 5 con precedenti di polizia. L’intensificazione dell’attività di pattugliamento disposta dal questore mira a reprimere ma soprattutto a prevenire la commissione dei reati e il verificarsi di episodi di criminalità allo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi di ritrovo cittadino, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini in tutta la provincia apuana.