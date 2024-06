Controlli alla movida. Sanzionati due locali

Movida sotto controllo grazie al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, come disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Guido Aprea. Proseguono i controlli e i servizi interforze disposti dal Questore Santi Allegra per contrastare episodi di illegalità connessi alla movida sia nel centro cittadino che lungo il litorale. Lo scorso weekend focus nello specifico ai territori comunali di Massa e Montignoso, dove si è svolta un’intensa attività di controllo di esercizi pubblici per garantire un sereno intrattenimento serale e notturno. Personale delle volanti, della squadra di polizia amministrativa della questura, pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale di Massa e Montignoso hanno monitorato il centro storico di Massa – nell’area tra via Cavour, piazza Aranci e piazza del Mercato – e l’area del Comune di Montignoso.

Sono così state identificate 86 persone, di cui 10 gravate da pregiudizi di polizia, controllati 14 veicoli e sottoposte a controllo varie attività commerciali, tra cui un minimarket nel centro di Massa, un bar e un bar pizzeria a Montignoso. Verso questi ultimi due locali varie contestazioni amministrative, in particolare a uno per mancata esposizione della tabella alcolimetrica e l’assenza dei precursori etilometrici, l’inquinamento acustico e la mancata esposizione degli orari d’esercizio, mentre all’altro, per mancata esposizione della tabella alcolimetrica, comminando sanzioni amministrative per 2800 euro.