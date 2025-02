Conto alla rovescia per la ’prima’ del teatro in dialetto massese

Scatta il conto alla rovescia per il ritorno del dialetto massese a teatro. Si tratta della 16ª edizione della rassegna promossa dal Comune, con l’assessorato alla cultura, e dalle compagnie dialettali massesi Teatro Città di Massa, Teatro Comico Dialettale Massese e Compagnia Pàn fatto ‘n Cà. Il primo appuntamento, al Guglielmi, è previsto da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo, alle 21, con il Teatro Comico Dialettale Massese che presenta ’I morti i ne paghene le tasse’, liberamente adattato in dialetto massese, per la regia di Fernando Petroli (nella foto).

E’ la storia di Marco, un povero diavolo vessato da moglie e suocera, sommerso da debiti e sotto sfratto. In seguito alla richiesta di documenti al Comune di Massa, sua città di origine, viene a sapere di essere deceduto. E’ una liberazione perchè appunto ’i morti non pagano le tasse’. Ma sotto insistenza delle donne di casa torna al suo paese di origine, Casette, per capire come era deceduto. Qui scopre di essere morto sotto un bombardamento, saputo ciò diventerà protagonista di una serie di accadimenti, situazioni e sorprese che per tre serate faranno divertire e ridere lo spettatore.

"La rassegna in dialetto – ha detto l’assessora Bertoneri – oltre a farci divertire offre un’occasione per tramandare anche ai più giovani le nostre tradizioni. Il dialetto identifica il nostro essere massesi tanto che alcune frasi e parole, spesso così precise, ci aiutano ad esprimere concetti molto più ampi portandoci al cuore della tradizione".