Consulenti e legali fanno rete nel progetto ’Professione debito’. Domani l’inaugurazione della sede

Un team di 4 professionisti e una rete locale di esperti per aiutare le persone a liberarsi dal peso dei ‘debiti’. E’ la nuova attività che nasce a Massa, come sede operativa, e sede legale a La Spezia, il cui nome dà già l’idea della missione: “Professione Debito“. L’inaugurazione domani in via Carducci 32, dalle 10 alle 18. A portare avanti l’iniziativa sono Giulia Sangiuliano, Alessio Della Pina, Daniele Stagi e Gianni Opreni, il team che ha dato vita a tutto, forte di un’esperienza comunque consolidata alle spalle nel settore.

Il punto è chiaro: negli ultimi anni, complici le varie crisi che si sono susseguite, fra cui quella pandemica e la successiva legata all’aumento del costo della vita a seguito della guerra in Ucraina, sono sempre di più le famiglie a essersi trovate in difficoltà. A volte debiti da qualche migliaia di euro da cui però non si riesce a uscire, altre volte si arriva fino al pignoramento della casa: un dramma sociale oltre che economico.

L’obiettivo di “Professione Debito“ è aiutare le persone a liberarsi dal debito e tornare ad avere una vita normale, nuove opportunità. "L’attività nasce da un team di consulenti del debito e di legali affiliati su tutto il territorio nazionale che trattano la debitoria a 360 gradi – spiega Giulia Sangiuliano – Ci occupiamo di tutti gli aspetti legati a queste situazioni, fino al pignoramento immobiliare e alle procedure esecutive, sempre dalla parte del cittadino". Il caso ‘tipo’ da risolvere è per l’appunto quello del pignoramento dell’immobile destinato all’asta: "Noi aiutiamo le persone a sdebitarsi e a mantenere o riscattare la proprietà della casa trovando varie soluzioni, che permettono anche di cancellare il debito e tornare finanziabili – prosegue Sangiuliano – Altri casi di cui ci occupiamo sempre più spesso sono poi quelli legati a situazioni debitorie anche importanti con l’Agenzia delle Entrate, così come la cancellazione dal Crif o dalla Centrale rischi, i problemi di sovraindebitamento o i crediti deteriorati".