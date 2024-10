"Consorzio, serve una svolta". Alberto Putamorsi in corsa per guidare l’ente di bonifica

Primo giorno oggi per l’elezione della nuova governance del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ente che si occupa della manutenzione e dell’esercizio di tutte le opere che fanno parte integrante della rete di bonifica e di irrigazione. Diversi i personaggi del territorio in corsa per un posto nell’assemblea consortile, che sarà chiamata poi ad eleggere il presidente. Tra questi l’ex presidente del Parco delle Alpi Apuane Alberto Putamorsi, candidato nella lista ‘Ambiente, Sicurezza e Sviluppo’, che certo non nasconde il suo obiettivo di assumere la massima carica, prendendo il posto di Ismaele Ridolfi. "Al Consorzio di Bonifica Nord-Ovest serve discontinuità – dice deciso Putamorsi – : circa 130 dipendenti e un bilancio da trenta milioni di euro e nessuno ne conosce l’esistenza. Basti pensare che alle ultime elezioni per l’Assemblea è andato a votare meno del 3% degli aventi diritto e già questo dato, da solo, significa che qualcosa nella gestione non ha funzionato. Sicuramente non c’è stata sintonia né condivisone con le comunità che pure sono chiamate a pagare il cosiddetto contributo di bonifica per la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica ed idrauliche, realizzate per la tutela e la valorizzazione del territorio. Un contributo avvertito, quindi, come l’ennesimo inutile e odioso balzello".

L’ex presidente del Parco Apuane assicura discontinuità con il passato. "La maggior parte dei sindaci della Lunigiana e alcuni della provincia di Lucca, in modo trasversale e indipendentemente dallo schieramento politico, mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi a consigliere per poi mettermi in gioco come presidente – dice Alberto Putamorsi –. Ho accettato la sfida proprio perchè mi è stata lanciata dalle istituzioni più vicina e rappresentativa delle nostre comunità, i sindaci appunto. E sono pronto a condividere con loro obiettivi e soluzioni per il bene delle nostre terre".

E un’ulteriore stoccata alla presidenza Ridolfi: "Sebbene fino ad oggi non ce ne siamo accorti – sottolinea –, ricordo che il Consorzio di bonifica, è l’ente che si occupa della manutenzione dei fiumi, dei canali, dei torrenti e delle opere idrauliche e di bonifica che insistono sul nostro territorio e il suo ruolo, anche alla luce degli eventi calamitosi che ci colpiscono con una frequenza drammatica, avrà un’importanza decisiva e sempre maggiore. E noi dobbiamo essere pronti".

Prima giornata di elezioni dunque oggi, dalle 9 alle 19, esclusivamente nelle sedi consortili. Domani si voterà invece, sempre dalle 9 alle 19, in ottanta seggi allestiti in tutto il comprensorio di competenza.