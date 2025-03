Consiglio comunale sul destino della sanità martedì pomeriggio

Tutto pronto per il consiglio comunale di Massa che si riunirà in seduta aperta martedì alle 18 che discuterà di ’Presente e futuro prossimo della sanità territoriale’, un incontro che è stato richiesto dall’opposizione al sindaco Francesco Persiani. Dopo la vicina Carrara quindi, con il consiglio comunale straordinario con i comitati cittadini, desiderosi di conoscere il destino della salute pubblica, anche Massa avrà una sua riunione ad hoc per discutere di temi tanto cari ai cittadini, dalla Casa di comunità alla stazione ferroviaria che stenta a decollare ai tagli dell’Asl per anestesia ostetricia. Un approfondimento che viene richiesto dall’opposizione, che ora vuole vederci chiaro sul tema.