Consigli utili contro le truffe agli anziani

Le truffe e il raggiro dei cittadini, soprattutto anziani, stanno diventando una vera piaga sociale che va a colpire una categoria molto fragile come i nostri nonni. Venerdì alle 18 nella sala polifunzionale ‘Don Clemente Tedeschi’ a Codiponte si terrà un incontro organizzato dalla Croce Bianca di Casola, in collaborazione con il comando dei carabinieri di Casola per avere tutte e informazioni utili e mettersi in guardia da un fenomeno sempre in aumento come le truffe, che devono essere fermate sul nascere per evitare raggiri ai nostri anziani.