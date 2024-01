Conoscere le api grazie alla Pro loco di Albiano

Api, natura e biodiversità. Sono appena cominciati i laboratori didattici offerti dalla Proloco Viviamo Albiano ai più piccoli. La magia delle api, la biodiversità ambientale e la geomorfologia del fiume Magra sono stati i primi argomenti trattati, all’interno di una proposta formativa più ampia, rivolta alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria della grande frazione aullese. La Proloco così si impegna a favore dei bambini, scatenando la loro curiosità e coinvolgendoli in percorsi divertenti e istruttivi. Il gruppo è da sempre molto attivo ad Albiano Magra, con l’organizzazione di eventi culturali o sportivi, concerti e attività dedicate alla popolazione.

"Ringraziamo la direzione didattica - si legge sulla pagina Facebook del gruppo - le insegnanti, il personale scolastico e la carica emotiva che i bambini ci trasmettono con il loro interesse e le loro curiosità". Il 2023 è stato un anno ricco di eventi e di certo lo sarà anche il nuovo anno, con un calendario adatto a tutti i gusti. L’ultimo evento promosso, lo ricordiamo, era stato la San Martino Bike che aveva contato centinaia di appassionati di due ruote, impegnarsi in una serie di percorsi in mezzo alla natura e al buon cibo. Evento promosso assieme agli Sbikerati off Road che avevano realizzato i fantastici percorsi. "Siamo arrivati al termine del 2023 - scrivono ancora i volontari - per la Proloco è stato un anno ricco di nuove iniziative ed esperienze che ci ha visti affermare l’impegno sul territorio, grazie alla nostra volontà e all’entusiasmo nel fare associazionismo. Un sentito ringraziamento, per tutto ciò che è stato fatto, lo dobbiamo porgere al direttivo e a tutti i soci della Proloco, ai volontari e ai simpatizzanti, che si sono prestati fattivamente, il loro contributo è stato fondamentale. Un grazie di cuore ai cittadini, all’Unpli, all’amministrazione comunale di Aulla e a tutti gli uffici tecnici per il supporto fornito durante ogni evento. Infine un grazie alle associazioni che hanno collaborato con noi e a quelle con cui abbiamo collaborato, a tutti gli enti e le aziende che hanno creduto in noi, sostenendoci. Il 2024 sarà un anno ricco di programmi, di nuove iniziative, in parte già in cantiere e per realizzare al meglio la nuova programmazione c’è bisogno di lavoro e di collaborazione da parte di chiunque voglia partecipare".

M.L.